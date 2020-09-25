BIST 1.129
DOLAR 7,65
EURO 8,88
ALTIN 457,38
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul ettİ

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri PTT memuruydu şimdi 12 bin çalışanıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İnce'den siyaset gündemine bomba gibi düşen çıkış: CHP'nin adayına göre karar vereceğim
MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı
Muğla'da emekli savcı FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'MEB' açıklaması: Acı bir gerçek var...
Erdoğan: Allah'ın izniyle bu millete kimse herhangi bir şey yapamayacaktır
Ankara Valiliği: Temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda yasal işlem başlatılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da ormanı 8 noktadan ateşe veren şüpheli tutuklandı
Raşit Bağzıbağlı nereli kaç yaşında? Raşit Bağzıbağlı evli mi
6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: Bu PKK topluluğu zalim bir topluluktur
Nazım Sangare'den bomba açıklamalar: Galibiyetle döneceğiz...
ABD'de parkta yürürken buldu! Gelmiş geçmiş en büyüklerinden birisi
MHRS randevu alma ekranı TC ile kayıt olma
Yorumlar