Hatay'da ormanı 8 noktadan ateşe veren şüpheli tutuklandı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanda 8 farklı noktayı ateşe vererek yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Maptan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahaleyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yangını çıkaran Fatih Maptan'ın yakalandığı belirtildi.İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlandıktan sonra güvenlik önlemleri çerçevesinde adliyeye sevk edilen Fatih Maptan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘Elinde çakmak ve bıçak vardı’

Orman Koruma ve Milli Parklar görevlisi Dursun Mehmet Akay, Fatih Maptan'ı elindeki çakmak ve bıçakla kendisinin etkisiz hale getirdiğini söyledi. Yangının farklı noktalardan çıkması nedeniyle sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durarak hareket ettiklerini anlatan Akay, “Arsuz Orman İşletme Şefliği'ne gelen ihbar üzerine ben de Milli Parklar görevlisi olarak, yangın yerine şefimle beraber iştirak ettik. Yangına kısa bir müdahalede bulunduk, söndürmeye çalıştık. Baktık ki, yangın 5-6 yerden çıkmaya devam ediyor. Şefimle kısa bir istişare ederek, bunun bir sabotaj olabileceğini düşündük. Şefim de bana dedi ki, ‘Biraz ileriye git bakalım kimse var mı, yok mu'. Ben de gittim, orada daha sonra adının Fatih Maptan olduğunu öğrendiğimiz şüpheliye denk geldim. Elinde çakmak, bıçak, şişe gibi türlü şeyler vardı. Orada şahsı aldım ben, getirdim. Şefimle beraber, kontrol altına aldıktan sonra jandarmaya teslim ettik. Ormanlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli'den kınama mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Arsuz'da bugün farklı noktalarda orman yangını çıkaran şahıs, ekiplerimizin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı ve jandarmaya teslim edildi. Geleceğimizi yakan alçakları buradan bir kez daha kınıyorum. Ekiplerimizi de dikkatinden dolayı ayrıca kutluyorum" ifadelerine yer verdi.