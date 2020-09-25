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"Diriliş Ertuğrul" Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) yayınlanacak.

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AZTV'den yapılan açıklamada, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılında çekimlerine başlanan, beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

150 bölümlük dizinin dublaj ve montaj çalışmalarına başlanıldığı, çalışmalar tamamlandıktan sonra reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un hafta içi 5 gün AZTV ekranından Azerbaycanlı seyircilerle buluşacağı aktarıldı.

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