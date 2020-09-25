BIST 1.129
DOLAR 7,64
EURO 8,88
ALTIN 456,67
HABER /  EĞİTİM

MEB'den meslek lisesi öğrencileri için staj kararı

Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise stajları ile ilgili son dakika kararı alındı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da emekli savcı FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'MEB' açıklaması: Acı bir gerçek var...
Erdoğan: Allah'ın izniyle bu millete kimse herhangi bir şey yapamayacaktır
Ankara Valiliği: Temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda yasal işlem başlatılacak
İstanbul Deprem Haritası yayınlandı! İşte en riskli ilçeler
HDP'de Kobani operasyonu sarsıntısı! Sırrı Süreyya ve Ayhan Bilgen dahil 82 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB burs başvurusu ne zaman 2020 ne zaman bitiyor
Antalya'da 56 yaşındaki kadının rahminden çıktı! Büyüklüğü şaşkınlık yarattı
İbrahim Toru evli mi eşi ve çocukları kimdir?
MHP'den Kobani operasyona destek: Burunlarından fitil fitil getireceğiz
Masterchef Serhat'ın nişanlısı kimdir babası neden öldü?
Cuma günü yapılacak dualar hangisi ne zaman okunur?
Yorumlar 2 yorum