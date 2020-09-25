İbrahim Toru evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Şanlıurfa'nın tanınan iş adamlarından biri olan İbrahim Toru, 44 yaşında koronavirüsten öldü. Bu haberin ardından birçok kişi İbrahim Toru kimdir, aslen nereli sorularını merak etti. Kanal Urfa'nın sahibi olan İbrahim Koru, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler...

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İbrahim Toru kimdir ve nereli sorusu, genç iş insanının hayatını kaybetmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Şanlıurfa'nın ilk televizyonu Kanal Urfa'nın sahibi olan İbrahim Toru, pek çok alanda da faaliyet gösteren işletmelere sahipti. Peki, İbrahim Toru kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

İbrahim Toru kimdir: İbrahim Toru, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduğu röportajda hayatına dair şu bilgileri paylaşmıştı;

2 Mayıs 1976 yılında Şanlıurfa’da doğdum. 11 Çocuklu ailenin 2. Evladıyım.

Çocuk yaşta çalışmaya başladım. Ayakkabı boyacılığı dahil birçok işte çalışarak aileme katkı sağlamaya çalıştım. Daha sonra 1992 yılında ben, abim ve Rahmetli amcam ile Japon pasajı girişinde bir dükkanda ticaret hayatına başladık. O zaman ben lise 2'ye gidiyordum. İşte ilk defa ticaret hayatına orada başladım.

Amcam 1993 yılında vefat edince iş benle abime kaldı. Boyacılıktan kazandığım (Orta 3’e kadar ayakkabı boyacılığı yaptı) 11 çeyrek altın ve abimin de katkı sağladığı bir sermaye ile o günün parası ile 2524 dolar paramızı birleştirdik ve bu şekilde ticaret hayatımıza başladık. Günlük kazandığımız para ile birikim yaptık. 5500 dolarlık bir birikimimiz ve birinden gelen bir iş ortaklığı ile abimle beraber Dubai’ye gittik. Oradan ilk getirdiğimiz ürünlerden biri de oyuncak oldu. İşte oyuncak ile ticari hayatımız başlamış oldu.

Hayatta ki başarının sırrı 5 S formülün de saklıdır. Bunu kim yaparsa yapsın başarısız olursa karşıma gelsin neden başarısız olduğunu söyleyeyim. Bunun 1.si hangi işi yaparsa yapsın Severek yapması lazım, 2. Si Samimiyet, 3.sü Sabır, 4.sü Saygı ve 5.si de Sadakattir. Ticarette de yapılması gereken 3. Unsur var, bu unsurlar içerisinde de birbirini pekiştiren yaptığın işi sevmen, 2.si, mutlaka bir hedefinin olması çünkü hedef olmasa günü birlik yaşamına devam eder, ve 3.sü risktir. Eğer siz rakipleriniz içinde adınızdan söz edilmesini istiyorsanız yeniliklere imza atmanız lazım. Tabi bunu başarmak için takım oyunu oynamanız lazım.

İbrahim Toru 44 yaşında hayata gözlerini yummuştur.