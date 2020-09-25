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Galatasaray Yunus Akgün'ü Adanademirspor'a kiraladı

TFF 1 Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Yunus Akgün'ün TFF 1. lig ekibi Adanademirspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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