Galatasaray Yunus Akgün'ü Adanademirspor'a kiraladı
TFF 1 Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.Abone ol
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Yunus Akgün'ün TFF 1. lig ekibi Adanademirspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Takımımız Galatasaray’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Akgün’ü bir yıllığına kiralamıştır.📸 pic.twitter.com/JM8pVrxFtE— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 25, 2020