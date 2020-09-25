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Fransa'da Charlie Hebdo'nun yakınında bıçaklı saldırı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Saldırgan 4 kişiyi yaralayıp kaçtı.

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Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

Skandal Hz. Muhammed karikatürünü yeniden yayımlamıştı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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