Devam eden yatırımların son durumunu incelemek için Şırnak'a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "yeni yatırımlarımızın kararını alacağız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor. Şırnak Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına da ziyaretlerde bulunacak olan Kurum sosyal medya hesabından yeni yatımların müjdesini verdi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak’tayız… Bugün şehrimizde devam eden yatırımlarımızın son durumunu gözlemleyecek, inceleme ve toplantılarımızın ardından yeni yatırımlarımızın kararını alacağız." ifadelerini kullandı.