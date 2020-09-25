BIST 1.131
DOLAR 7,60
EURO 8,85
ALTIN 455,59
HABER /  GÜNCEL

Kimdir bu isimsizler? İstanbul'da İsimsizler operasyonu 19 gözaltı

İSTANBUL'da İsimsizler Hareketi'ne destek veren ve üye olanlara yönelik operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol

Sosyal medya üzerinde ‘İsimsizler Hareketi' adı altında faaliyet gösteren ve aralarında yasa dışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İnternet tabanlı uygulamalar üzerinde örgütlü ve organize şekilde hakaret ederek yaptıkları paylaşımlar ile seçilmiş hükümete karşı halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettikleri kaydedilen şüphelilerin Gezi Parkı olayları benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları öğrenildi.

Yasa dışı sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı olan ve cezaevinde tutuklu bulunan Taylan Kulaçoğlu tarafından oluşturulduğu öğrenilen İsimsizler Hareketi'nin İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve ‘yasa dışı sol terör örgütüne üye olma' ile ‘örgüt propagandası yapma' suçundan kaydı bulunan, bu suçlardan aranan avukat Tamer Doğan tarafından devam ettirildiği tespit edildi.

İsimsizler Hareketi'ne destek veren ve üye olan şahıslara yönelik İstanbul'da 16 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 gözaltı kararı! HDP'den ilk açıklama
Fahrettin Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Ahmet Hakan'dan olay 'Kılıçdaroğlu' yazısı: Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor
Şanlıurfa'da kanal sahibi İbrahim Toru koronavirüs mücadelesini kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca Emniyet’te! Selefi derneklerin Türkiye'de silahlanmasıyla ilgili
Dolandırmadığı kimse kalmadı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bile katıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandırdılar! 15 şüpheli yakalandı
Niğde ve Aksaray için büyük deprem uyarısı! Tuz Gölü fayı için şok açıklama
Rennes'ten Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro
Çanakkale'de ikinci vahşet! Vicdansızların sokak köpeğine yaptığına bak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bırakıyor! 16 yıldır kesintisiz bu görevde
Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı
Yorumlar