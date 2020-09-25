BIST 1.131
DOLAR 7,60
EURO 8,85
ALTIN 455,59
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te camiye ayakkabıyla giren şahıs bu kez tramvayda çiftetelli oynadı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te Büşra Ö. isimli haddini bilmez, ayakkabılarıyla camiye girerek çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatılmıştı. O şahıs bu kez tramvayda ortaya çıktı. Yasak olmasına rağmen tramvayda maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüleri paylaşan şahsa tepki yağdı.

Abone ol

Gaziantep'te yaşayan Büşra O., geçen ay ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken Büşra O.'nun bu defa bindiği tramvayda yasak olmasına rağmen maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

Aynı sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde Büşra O.'nun maskeyi elinde mendil gibi sallayarak oynaması ve diğer yolcuların şaşkınlıkla kendisini izlemesi yer aldı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından bir tepki daha aldı.

Büşra Ö., camideki görüntüleri böyle paylaşmıştı: Tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İntihar eden Furkan Celep'in bıraktığı not: Bir araba bir ev için... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 gözaltı kararı! HDP'den ilk açıklama
Fahrettin Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Ahmet Hakan'dan olay 'Kılıçdaroğlu' yazısı: Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor
Şanlıurfa'da kanal sahibi İbrahim Toru koronavirüs mücadelesini kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca Emniyet’te! Selefi derneklerin Türkiye'de silahlanmasıyla ilgili
Dolandırmadığı kimse kalmadı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bile katıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Samatta ilk idmanına çıktı
Kimdir bu isimsizler? İstanbul'da İsimsizler operasyonu 19 gözaltı
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandırdılar! 15 şüpheli yakalandı
Niğde ve Aksaray için büyük deprem uyarısı! Tuz Gölü fayı için şok açıklama
Rennes'ten Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro
Mustafa Mertcan ne iş yapıyor nerede çalışıyor?
Yorumlar