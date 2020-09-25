İntihar eden Furkan Celep'in bıraktığı not: Bir araba bir ev için...

Bir kargo şirketinde çalışan Furkan Celep, Instagram hesabında bugüne kadar 12 paylaşım yapmış. Son 3 paylaşımı ise intihar notunu içeriyor. Kararını içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde almadığını belirten Furkan, her satırı sarsıcı olan şu mektubu bırakmış:

*Sözlerime başlamadan önce bir içki, uyuşturucu veya bir madde etkisinde olmadığımı belirtmek istiyorum. Bunalımda veya depresyonda degilim. Bu üzerine haftalarca hatta aylarca düşündüğüm ve sonucunda bu karara vardığım bir durum. Bu zaman diliminde birçok kişiyle dolaylı yoldan konuştum. Durumu bu kadar ciddi ve derinlemesine anlatmak istemedim. Paniğe kapılmalarını, bu konuya kafa yormalarını, saatlerini vermelerini, psikolojilerini ve yaşantılarını etkilemek istemedim. Olabildiğince yumuşattım ve gerektiğinde durdum. Kendi içimde kendi sorunumu çözmeye çalıştım. Vardığım sonuç ise bu.