BIST 1.131
DOLAR 7,60
EURO 8,85
ALTIN 455,59
HABER /  GÜNCEL

Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandırdılar! 15 şüpheli yakalandı

ANTALYA ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak açtıkları internet siteleriyle yaklaşık bin 500 tatilciyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hepsi adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 gözaltı kararı! HDP'den ilk açıklama
Fahrettin Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Ahmet Hakan'dan olay 'Kılıçdaroğlu' yazısı: Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor
Şanlıurfa'da kanal sahibi İbrahim Toru koronavirüs mücadelesini kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca Emniyet’te! Selefi derneklerin Türkiye'de silahlanmasıyla ilgili
Dolandırmadığı kimse kalmadı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bile katıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde ve Aksaray için büyük deprem uyarısı! Tuz Gölü fayı için şok açıklama
Rennes'ten Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro
Çanakkale'de ikinci vahşet! Vicdansızların sokak köpeğine yaptığına bak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bırakıyor! 16 yıldır kesintisiz bu görevde
Cuma günü yapılacak dualar hangisi ne zaman okunur?
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Yorumlar