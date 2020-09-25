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550 yıllık tablo satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

İtalyan ressam Sandro Botticelli’ye ait Madalyon tutan genç adam adlı tablo, ABD’nin New York kentinde 80 milyon dolara satışa sunulacak.

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İtalyan ressam Sandro Botticelli’ye ait 550 yıllık portre, ABD’nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından 80 milyon dolara (610 milyon TL) satışa çıkarılıyor. Botticelli’nin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.

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