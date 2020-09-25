Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transferine ırkçılık engeli: Türkiye, düşman ülke...

Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği Zamelek'in oyuncusu Mostafa Mohamed'in transferine, kulüp başkanının ırkçı ifadeleriyle engel olduğu belirtildi.

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İsmi Fenerbahçe ile anılan Mostafa Mohamed'in kulüp başkanı tarafından ırkçı söylemlerle önünün kesildiği ortaya çıktı. Mısır Kulübü Zamalek’in golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, "Süper Lig gibi harika bir ligde gelişmek istiyorum. Fenerbahçe beni istedi. Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum." dedi.

Zamalek Başkanı Mansour ise haddini aşan ifadeler kullandı. Sözde kulüp başkanı, "Türkiye, düşman ülke. Mohamed’e de Türkiye’nin düşman ülke olduğunu açıklayacağız." diye konuştu.