Masterchef Serhat'a ne oldu kim öldü nişanlısı kimdir?

Masterchef Serhat Doğramacı dün akşam en çok konuşulan isimlerde biri oldu. Şefler Serhat Doğramacı'ya baş sağlığı dileklerinde bulununca birçok kişi Serhat'a ne oldu, kim öldü araştırması yaptı. İlerleyen dakikalarda Serhat Doğramacı'nın nişanlısının babası öldüğü ortaya çıktı. Peki kimdir Serhat'ın nişanlısı, babası neden öldü?

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Masterchef 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi tavırları, yarışmadaki iddiası ile Serhat Doğramacı oldu. Dün yayınlanan yeni bölümde şefler Serhat'a baş sağlığı dileğinde bulundu. Bunun üzerine birçok vatandaş Serhat'a ne oldu, Masterchef Serhat'ın kimi öldü araştırması yaptı. Daha sonra Somer Şef, 'nişanlının başı sağolsun' deyince işin aslı ortaya çıktı.

Masterchef Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılmaya ikna eden nişanlısının babası geçtiğimiz günlerde öldü. Peki kimdir Serhat'ın nişanlısı, kaç yaşında?

Serhat Doğramacı'nın nişanlısı

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.