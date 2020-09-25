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Kaleciler maç öncesi fark etti! Jose Mourinho: Komik bir durum...

Tottenham'ın Todor Proeski Stadı'nda Makedon ekibi Shkendija ile oynadığı maç öncesinde İngiliz ekibi, kalenin 5 cm kısa olduğunu fark etti. İlk düdük çalmadan kale standart ölçülere getirilirken, Jose Mourinho o anları paylaşarak 'komik bir durum' diye niteledi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ın Makedonya’nın Shkendija takımını 3-1 yenerek play-off turuna yükseldiği maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesi Tottenham kalecileri ve antrenörleri ısınmak için sahaya çıktıklarında Todor Proeski Stadı’ndaki kalenin küçük olduğunu fark ettiler. Lloris ve Hart gibi tecrübeli file bekçilerinin gözlerinden kaçmayan durum sonrasında ‘Kaleler çok küçük’ diyerek teknik direktör Jose Mourinho’ya bilgi verdiler.

Portekizli teknik adam da kontrole gidip kale çizgisinde fotoğraf çektirdi ve Instagram hesabında paylaştı.

“Kaleci değilim ama kollarımı açtığımda uzanabiliyordum, farkı anladım” diyen Mourinho, “UEFA delegelerini çağırdık ve kale ölçüldüğünde 5 cm boyunun kısa olduğu gördük. Tabi ki nizami ölçülere getirilmesini istedik” açıklamasını yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

I thought I had grown but then I realised the goal was 5 centimetres lower-Shkëndija 1 - 3 @spursofficial

Jose Mourinho (@josemourinho)'in paylaştığı bir gönderi ()

UEFA soruşturmasından sonra olay belli olacak

Yaşanan olayı “Komik bir durum” olarak yorumlayan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho daha önce böyle bir şey yaşamamışken, durumun kaza mı yoksa hile mi olduğu UEFA soruşturmasından sonra belli olacak.

Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti

Todor Proeski Stadı’nın çalışanları fark edilen bu durum sonrasında hızlı bir çalışma yaparak kaleyi standart ölçülere getirdi. Tottenham, hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği maçta Shkendija’yı Lamela, Son ve Kane’nin golleriyle 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile eşleşti.

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