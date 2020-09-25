Adana'da emeklinin maaşını böyle çaldı yakalanınca 'benim kötü gün param veremem' dedi

“Yıldırım gibi aldı gitti, elimi bile süremedim”

İdris Zorlu, taksitlerini ödemek için parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin parayı alıp kaçtığını belirterek, “Ben paraya elimi bile süremedim o yıldırım gibi parayı aldı kaçtı. Ne olduğunu anladım. Hiç fark etmedim onu. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor” dedi.