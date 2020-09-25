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Fenerbahçe, Samatta'yı transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta’yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferiyle ilgili KAP'a bildirimde bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar
Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü Mbwana Ally Samatta'ya yıllık 2 milyon 750 bin € maaş ödeyecek.

Samatta'ya 'hoşgeldin' mesajı
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Mbwana Samatta için "hoş geldin" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" denildi.

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