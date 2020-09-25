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Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in özel hastanede yoğun bakımda gördüğü tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül’de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkan Böcek’in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik seyri devam etmektedir. Klinik durumu stabil devam etmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi."

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