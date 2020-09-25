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Şanlıurfa'nın sevilen simalarından yerel televizyon sahibi koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da yerel yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru, koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te 44 yaşında hayatını kaybetti.

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Kentte çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cenazesi memleketine götürüldü

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

İbrahim Toru kimdir?

İbrahim Toru, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduğu röportajda hayatına dair şu bilgileri paylaşmıştı:

2 Mayıs 1976 yılında Şanlıurfa’da doğdum. 11 Çocuklu ailenin 2. Evladıyım. Çocuk yaşta çalışmaya başladım. Ayakkabı boyacılığı dahil birçok işte çalışarak aileme katkı sağlamaya çalıştım. Daha sonra 1992 yılında ben, abim ve Rahmetli amcam ile Japon pasajı girişinde bir dükkanda ticaret hayatına başladık. O zaman ben lise 2'ye gidiyordum. İşte ilk defa ticaret hayatına orada başladım.

Amcam 1993 yılında vefat edince iş benle abime kaldı. Boyacılıktan kazandığım (Orta 3’e kadar ayakkabı boyacılığı yaptı) 11 çeyrek altın ve abimin de katkı sağladığı bir sermaye ile o günün parası ile 2524 dolar paramızı birleştirdik ve bu şekilde ticaret hayatımıza başladık. Günlük kazandığımız para ile birikim yaptık.

5500 dolarlık bir birikimimiz ve birinden gelen bir iş ortaklığı ile abimle beraber Dubai’ye gittik. Oradan ilk getirdiğimiz ürünlerden biri de oyuncak oldu. İşte oyuncak ile ticari hayatımız başlamış oldu.

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