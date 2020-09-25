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Trabzon'da 25 yaşındaki genç iple intihar etti

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'da 25 yaşındaki bir genç, gece alkol almasının ardından kaldığı barakanın girişine kendisini iple asarak intihar etti.

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Olay Ortahisar ilçesi Toklu mahallesinde meydana geldi. Tanjant Yolu Karşıyaka Köprüsü altındaki barakanın girişinde bir kişinin asılı halde durduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri bölgeye gelerek yaptıkları incelemede barakanın girişinde asılı kişinin 25 yaşındaki Celil Albayrak olduğunu belirledi. Albayrak'ın gece alkol aldığı ve daha sonra kendisini iple barakanın girişine astığı öğrenildi.

Alkol aldığında kendisine ait barakada kalıyormuş

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Albayrak'ın bekar olduğu ve alkol aldığı zamanlarda evi yerine kendilerine ait barakada kaldığı öğrenildi.

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