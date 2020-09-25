Onlarca hayvan telef oldu kendileri ölümden döndü Hatay'da acı görüntüler

"100 bin liraya kadar zararım var"

Ahır sahiplerinden Sabah Çoban, elektrik direğinden gelen kaçak akımın ahırlarına yayılması sonucu 27 koyununun telef olduğunu söyledi. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Çoban, koyunlardan 10 tanesini damızlık olarak 5’er bin liradan aldığını, diğerlerini de Kurban Bayramı’nda satmak amacıyla beslediğini belirterek, "100 bin liraya yakın zararım var, çok mağdurum, devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.