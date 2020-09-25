Fenerbahçe'den Ze Luis bombası! 3 isimden biri gidecek

Fenerbahçe, hem Ze Luis hem de kulübü Porto ile anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesi için kadrodan bir futbolcu gönderilmesi gerekiyor. Gidecekler listesinde 3 aday var.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti. Sabah'ın haberine göre; kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ze Luis ve 2023'e kadar sözleşmesi olduğu kulübü Porto ile prensip anlaşması sağlandı.

Ancak 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı yıldızın imza atabilmesi için kadrodan bir futbolcu gönderilmesi gerekiyor. Başta Rodrigues olmak üzere, Dirar ve Serdar Aziz'le ilgili teklif bekleniyor. Rodrigues, Olympiakos'un teklifine rağmen ayrılmak istemiyor. Son olarak bu oyuncuyu ikna için Başkan Ali Koç görüşme yapacak.

F.Bahçe, Porto'ya 6 milyon Euro ödeyecek

Portekiz basınından O Jogo gazetesine göre, F.Bahçe, Porto'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olacak. 6 milyon Euro'luk (53.5 milyon TL) ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.