Kop Tüneli'ndeki patlamayı anlattılar! Söyledikleri herkesi şok etti

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde yapımı devam eden Kop Tüneli'nde meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan işçiler olay anını Vali Cüneyt Epcim’e anlattılar.

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Kop Tüneli'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 11 işçi yaralandı. Tünelde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, olay yerinde incelemede bulundu.



Olayda yaralanan ve durumu ağır olan 2 kişi Erzurum’a, vücudunda yanıklar olan 1 kişi de Trabzon’a sevk edilirken, diğer 8 kişi ise Bayburt’taki hastanede tedavi altına alındı.



"Ben öldüm sandım ölmemişim"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Yaralı işçilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Epcim, olay anını dinledi.

Yaralı işçi “Bir anda bir ses duyduk. Koku falan almadık. Bir anda bir rüzgar geldi sanki. Aynı filmlerde insanlar böyle kağıt gibi duvarlara uçarak çarpıyor ya biz de duvara tavana çarptık. 50-60 metre sürüklendik. Ben öldüm sandım ölmemişim. Bilimcim yerine geldi ses kesildi durdu. Çevredeki insanları çağırarak kendimizi dışarı atmak için o can havliyle dışarı çıktık.” dedi.



Vali Epcim'in hastane ziyaretine Erzurum'un Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış da eşlik etti.