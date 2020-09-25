Adana'da 16 yaşındaki genç direksiyon başına geçti nedeni 'pes' dedirtti

ADANA'da direksiyon başına geçen 16 yaşındaki genç, polislerden kaçtı. Kovalamaca sonrası otomobil durdurulurken genç şahıs yanındaki babası alkollü diye aracı kullandığını söyledi...

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı.

Seyhan Devriye ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobili Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde önünü keserek yakaladı.

Yakalanan sürücünün 16 yaşında olduğu belirlendi. Sürücü M.B. polislere babası alkollü olduğu için aracı kendinin kullandığını söyledi. Baba Erdinç B. ile oğlu M.B’ye maske takmadıkları için toplam bin 800 TL ve trafik yönünden 5 bin 334 TL para cezası kesildi.