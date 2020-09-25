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Adana'da yaşandı! Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi

ADANA'da annesiyle tartışan Mustafa H. (43), yaşlı kadını evden çıkarttıktan sonra kendisini eve kilitleyip, kapının önüne yığdığı eşyaları ateşe verdi.

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Adana'da annesi Zılha H. ile tartışan Mustafa H., öfkeyle yaşlı kadını dışarıya çıkartıp, eve zarar vermeye başladı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin ısrarına rağmen evden çıkmayan Mustafa H., kapının önüne yığdığı eşyaları ateşe verdi. Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, dışarıdan tazyikli su ile ateşi söndürdü. Levye yardımıyla kapıyı menteşelerinden ayıran itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu içeriye girebildi.

Evde yapılan aramada Mustafa H.'ye rastlamayan ekipler, şüphelinin damdan komşunun evine geçtiğini saptadı. Komşusunun evinde gözaltına alınan Mustafa H., Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Oğlunun gözaltına alınmasının ardından yanan eşyalarına bakan Zılha H., ise üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadının, oğlundan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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