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Bakan Fahrettin Koca 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile toplantı yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle 11 kentin Sağlık Müdürü ile toplantı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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