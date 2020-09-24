Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiği açıklandı.

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DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine açılan soruşturma kapsamında son verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YÖK tarafından 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen rektörlük görevi sonlanmıştır."