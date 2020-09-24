Rosenborg Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Rosenborg'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Rosenborg, Anders Konradsen'in 59. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor, maçta etkili olmasına rağmen bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. Golün sahibi Konradsen, 63 ve 66. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından; Alanyaspor'da ise Babacar, maçın son dakikasında itiraz ve rakibini ittirmesi sebebiyle iki sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Abone ol
11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.
26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
57. dakikada Rosenborg, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın ortasında arka direkte Reginiussen'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Holse'nin Alanyaspor ceza sahasına ortasında Fatih Aksoy'un uzaklaştırmak istediği top Konradsen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
87. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Bareiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, Norveç ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Rosenborg: 1 - 0 :Alanyaspor
Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Tagseth)
Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 87 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Bareiro
Gol: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg), Dk. 90+3 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen, Dk. 63 Eyjölfsson (Rosenborg), Dk. 57 Moubandje, Dk. 68 Bakasetas, Dk. 76 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)