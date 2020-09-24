Samsunspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada; 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada; futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.