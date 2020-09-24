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Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden istifa etti

Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Hoşhaber beldesinin Belediye Başkanı Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, partisinden istifa ettiğini, kalan görev sürecinde ise vatandaşlara ayrım yapmadan hizmet edeceğini belirtti. 

Halka hizmet etmek amacıyla çalıştığını fakat bu çabalarının HDP içerisindeki bazı kişileri rahatsız ettiğini aktaran Karasu, şunları kaydetti:

'Halkıma hizmet edeceğim' dedim

"Belediye başkanı olarak seçildiğim Halkların Demokratik Partisine ve halkımıza seçim döneminde ve sonrasında bütün söylemlerimde tek bir şey söyledim. 'Halkıma hizmet edeceğim' dedim. Bu bağlamda gecemi gündüzüme katarak elimden geldiğince halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye çalıştım. Bu çabalarım gerek parti içinde, gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti."

"Yapılan eleştirilerin, hakaretlerin ve iftiraların haddi var hesabı yok." ifadesini kullanan Karasu, "Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamının kalmadığı kanaatine vardım. Bugünden sonra Halkların Demokratik Partisinden kendi isteğimle istifa ediyorum. Kalan görev süremde bağımsız olarak halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimi halkımıza saygıyla bildiririm." değerlendirmesinde bulundu.

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