DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusu yanıt buldu ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.Abone ol
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tercih sonuçlarının açıklandığı günden beri heyecanla bekleyen fakülte adaylarına beklenen duyuruyu yaptı.
Yapılan açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verildi.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 24, 2020
2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkiz kızların ismini duyanlar Adıyaman'da şaşırıp kalıyor