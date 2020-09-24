DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusu yanıt buldu ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tercih sonuçlarının açıklandığı günden beri heyecanla bekleyen fakülte adaylarına beklenen duyuruyu yaptı.

Yapılan açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verildi.