Polisleri tehdit etmişti! Adliyeye sevk edilirken 'Teşkilat kim?' sorusuna 'Görüşeceğiz' yanıtını verdi

TUZLA'da polisleri 'Sen zor kullan, o zaman görüşürüz', 'Bana teşkilatın numarasını gönderin', 'Eniştemi arayın' sözleriyle tehdit eden Cihan A. adliyeye sevk edilirken, 'Teşkilat kim?' sorusuna 'Görüşeceğiz' yanıtını verdi.

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İstanbul Tuzla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan Cihan A'dan kimlik istemiş, direnen şahıs 'Sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek memurları teşkilatla tehdit etmişti.

Tepki toplayan olayın ardından gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilirken de tehditler savurdu.

"Bana teşkilatın numarasını gönderin"

Tuzla’da bir vatandaş, maske takmadığı için kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarını "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diye tehdit etmiş, daha sonra telefonundan bir arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın" demişti.

Adliye'ye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan ve adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

"Görüşeceğiz"

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen 'Teşkilat kim?' sorusuna, 'Görüşeceğiz' diye yanıt verdi.