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Sinop'ta 19 yaşındaki balıkçı gencin talihsiz ölümü

İhlas Haber Ajansı

SİNOP'ta denizde balık tutarken balıkçı teknesinde kafasına halat çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, sevk edildiği Samsun'daki hastanede öldü.

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Olay, Sinop açıklarında 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açılan 19 yaşındaki Enes Gülboy, kafasına halat çarpması sonucu ağır yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülboy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Enes Gülboy'un memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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