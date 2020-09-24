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İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist Edirne'de yakalandı

YUNANİSTAN'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist Edirne'de güvenlik güçlerince yakalandı. Bakanlık teröristin Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'nca, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.

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