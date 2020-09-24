Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsünde heykel tartışması

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bütçesini öğrencilerin eğitimleri ve üniversite imkanlarının geliştirilmesi için kullanması gerekirken ‘heykel’ dikmeye ayırması tartışma konusu oldu.

Abone ol

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde heykel tartışması yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen dönemde dikilen Atatürk heykeli israf tartışmalarını beraberinde getirdi.

İsraf eleştirisi

Yeni bir üniversite olması nedeniyle birçok eksiği ve ihtiyacı bulunan üniversitede, yönetiminin her seferinde yeterli miktarda bütçelerinin olmadığından yakınması şaşkınlıkla karşılandı.

Öğrencilerden tepki

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitimin yapılamaması dolayısıyla boşalan kampüs ve fakültelerinin şartlarını iyileştirmek yerine boş bulduğu alana heykel dikmekle uğraşan Eskişehir Teknik Üniversitesi yönetimine öğrenciler de tepki gösterdi.

Kampüs bahçesine dikilen heykelin görsellerini sosyal medyada paylaşan öğrenciler, kendi hakları olan paraların har vurup harman savurulmasına tepkisini dile getirdi.