Chelsea kalesi artık ona emanet: Edouard Mendy

Chelsea, Edouard Mendy'yi 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 28 yaşındaki Senegalli file bekçisinin, hatalar goller yemesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kepa'dan formayı kapması bekleniyor.

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İngiltere Premier Lig’de bu sezon en flaş transferlere imza atan Chelsea, savunma ve hücumun ardından kaleye de takviye yaptı. Maviler, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen kaleci Edouard Mendy’ye 5 yıllık imza attırdı. Senegalli file bekçisi için 24 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Bu transferin ardından son olarak Liverpool maçında da hata yaparak kalesinde gol gören Kepa’nın yedeğe çekilmesi bekleniyor. 2 sezon öncesi Athletic Bilbao’dan tarihin en pahalı kalecisi olarak 80 milyon Euro’ya transfer edilen İspanyol eldiven, 34 maçta 54 gol yemişti.

Chelsea bu sezon Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva ve Kai Havertz’i de kadrosuna katmıştı.