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'Kovanda arı var aramayın' dedi! Samsun'da polisin buldukları şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da polis, aldığı istihbarat üzerine arı kovanlarının bulunduğu depoda 228 gram esrar ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bitişiğindeki depoda bulunan arı kovanlarında arama yapmak istedi.

Evin sahibi A.Y., arı kovanında kraliçe arı bulunduğu ve kaçmaması için arama yapılmasına karşı çıktı. Durumdan şüphelenen polis, narkotik köpeği Sam'i, kovanı koklaması için gönderdi. Sam, uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik tepkiler verince polis ekipleri kovanda arama yapmak istedi.


228 gram esrar 
Özel kıyafet giyerek kovanı açan ekipler, 228 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 tabanca fişeği ele geçirdi. A.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. Operasyon, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince dron ile görüntülendi.

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