CHP'li Onursal Adıgüzel'den iyi haber geldi! Koronavirüse yakalanmıştı

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel koronavirüsü yendiğini açıkladı.

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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalanmış ve tedavi süreci devam ediyordu. Adıgüzel bugün yaptığı açıklamada son testinin negatif çıktığını belirtti.



Daha önce koronavirüse yakalandığını açıklayan Adıgüzel, tedavi süreci kapsamında izolasyondaydı. İzolasyon sonucu yapılan testi negatif çıkan Adıgüzel'in açıklama yaptı.



"Karantinadan çıkıyorum"

Adıgüzel "İzolasyon süreci sonrası Covid-19 testim negatif çıktı. Bugün itibarıyla karantinadan çıkıyorum. Bu süreçte destek olan herkese, tedavimi yakından takip eden Dr. Abidin Özçelik’e ve Covid-19 ile mücadele eden tüm hekim ve sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." açıklamasını yaptı.



