Süleyman Soylu Zühtü Aslan'a : Aldığı isimleri FETÖ'den ben ihraç ettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan arasında "Bisikletinle işe git gel" polemiği büyüyor. Süleyman Soylu TGRT'de "AYM Başkanı, polis akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim" dedi.

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Konuk olduğu canlı yayında Zühtü Arslan'ın, "Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum" dedi.

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, AYM Başkanı Zühtü Arslan için "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Zühtü Arslan ise Soylu'nun sözlerine, "AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" şeklinde karşılık vermişti.

Bakan Soylu'dan canlı yayında yanıt geldi

TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine yanıt verdi. Soylu, şunları söyledi:



* "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum. Bunun için profesör olmama gerek yok. Bu bir terör örgütü PKK bildirisidir. Diyor ki, 'Devlet katildir. Devletin orada sizin şehit olarak nitelendirdikleriniz de katildir. AYM buna, Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere verdiği gibi buna da düşünce özgürlüğü kararı veriyor"

'Siyaset yol açıyor, AYM iptal ediyor'

*Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu. İlk üyelerinin içinde kimler var. Adnan Menderes'i asanlar. Türkiye'de birçok tartışmalar oldu. Türkiye'de başörtüsü kaç sene tartışıldı? Sınavda bir hoca geldi sınıfımızdaki kız arkadaşımızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. İzin vermedik. AYM ne yaptı? Siyaset yol açmaya çalıştı, AYM iptal etti. Bu bir şey demek; İstediğimiz kadar özgürlük veririz, istediğimiz kadar kısıtlarız. 17-25 Aralık nasıl geldi bu ülkeye ya? Birisi ifade etsin. Peki bunlardan sonra derdiniz ne ya? Bugün ne oluyor da bisiklet tartışması başlattınız. Dönüp AYM üyesinin bisikletini gösterip, pr üzerinden tweet atması sakil bir düşüncedir.

'Devletin görevi kamu düzenini sağlamaktır'

*Bu ülkede çukur, barikat hendek olayları oldu mu olmadı mı? Yüzlerce evladımız şehit olmadı mı? Ne istediler. Dediler ki: Ey devlet senin yapını kaldırıyorum, yerine burada yenisini yapıyorum. Bütün bu hakların tamamını kim engelledi? PKK. Devletin görevi kamu düzenini sağlamaktır. Vatanseverlik herkesin görevidir. AYM ne yaptı? Şöyle bir karar verdi: Bir bildiri imzaladılar. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız.

Akademisyenlerin bu bildirisi rezildir

"Bu kasıtlı ve planlı kıyım." Siz kabul eder misiniz böyle bir cümleyi? "Devlet katliam yaptı" diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Onlarca yüzlerce evlat şehit oldular, gazi oldular. Bu memleket kolay mı kurtarıldı? Müzakere koşullarından tutun, rezil bir bildiri bu. Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. Şimdi biz bu ülkenin varlığı için kendini feda edenlere ne anlatacağız? Ağzımda 3 kelam varsa bunu söylerim.

AYM'nin aldığı kararı eleştirmek hakkım

Buna imza atan kimin tarafını tutacak? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı. Kaçtı gitti. Daha demin tweet attı. Özgürlüğü savunmaya çalışan taraf biziz.

AYM Başkanı, polis akademisi başkanıydı

Biz kimseyi kötülemek için bu değerlendirmeleri yapıyor değilim. Ama cenabı Allah İslam'a 5 şart koymuş. Şimdi namaz İslam'ın 5 şartından biriyle. Ezan okunuyor, İslam'a çağırıyor. Kendimle ilgili kararlarım dışında bir eleştiri yaptım mı? Kamu düzeninin sağlanması için diyor ki Ankara İstanbul arası yürüyüş olsun. Mesele güvenlik meselesi mi, Özgürlük meselesi mi? Biz güvenliği sağlarız. Yani bir HDP'li bizden şu meydanı istedik vermediniz desin? Yeter ki terör örgütü pankartı sloganı atılmasın. Gezi Olayları'nda ana artelleri kapatmadılar mı? Bir süre sonra ekonomi ne olur? Acil hastalar götürülmeyecek mi? Güvenlik, özgürlük için var.

ALDIĞI İSİMLERİ FETÖ'DEN BEN İHRAÇ ETTİM AYM Başkanı, polis akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim. Biz bu milletin başına bu felaketi nasıl getirebiliriz? Bu nesil bu ülkede her şeyi gördü. Yokluk gördü mü, açlık gördü mü, ABD'nin parmak salmasını gördü mü? Bunların hepsini bu ülke gördü. Gelecek nesiller neden bunu görsün? İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor

Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir?

Bizim sarılacağımız tek şey hukuktur. Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir? AİHM şurada Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürdü. AİHM sesini mi çıkardı? Nedir bu batıcılık hayranlığı. Biz doğrusunu yapalım. Doğrusunu ortaya koymaya çalışalım. Allah ilmin kibrinden bizi sakınsın.