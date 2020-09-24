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Rize'de kumar oynanan ev İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın evi çıktı

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de önceki gün 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Baskın yapılan ev, Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'a ait çıktı. Baskını fark edenler kağıtları şöminede yakmaya çalışsa da toplam 37 bin 350 TL'lik cezadan kurtulamadı.

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Olay Fındıklı ilçesine bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pandemi sürecinde Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi.

Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

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