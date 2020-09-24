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TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan delicelik ve meraları satışa çıkarılan ve muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'nin satışına yönelik ihale 13 Ekim'de yapılacak.

Nitelikli taşınmazlar

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli taşınmazlardan oluşuyor.

İhale nasıl yapılacak?

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 13 Ekim saat 16.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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