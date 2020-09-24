Remzi Gündeş kaç yaşında Ebru Gündeş kardeşleri kim?

Ebru Gündeş'i 4 yaşındayken bırakıp giden babası Remzi Gündeş öldü. KOAH ve siroz hastası olan Remzi Gündeş'in ölümünün ardından hayatı merak edildi. Peki Bakırköy'de eşya satan, evde sefil bir hayat süren Remzi Güneş kaç yaşındaydı, ölüm sebebi ne?

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy'de eşya satarak geçini sağlayan ve kızı Ebru Gündeş'i vefasızlıkla suçlayan babası Remzi Gündeş KOAH ve siroz hastasıydı. Geçtiğimiz gün sessiz sedasız öldü.

Remzi Güneş verdiği bir röportajda kızı Ebru Gündeş'in ona bakmadığını söylemiş ve bu haber günlerce konuşulmuştu. Daha sonra Ebru Gündeş'in babasına bir dükkan aldığı ortaya çıkmıştı. Özel bir hastanede tedavi gören Remzi Gündeş'in ölümünden sonra birçok soru akıllara takıldı.

Sessiz sedasız defnedildi: TV100’ün haberine göre, Ebru Gündeş, kendisini 4 yaşındayken terk ettiği için arasının açık olduğu babasının ölüm haberini kimseye duyurmadı. Remzi Gündeş’in cenazesi kızı Ebru Gündeş ve iki kuzeni tarafından sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yarın mezarlık olacağız demişti: Remzi Gündeş 5 yıl önce bir televizyon kanalında yayınlanan röportajda kızı ile arasının açık olmasıyla ilgili iddialar hakkında “Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını.. Evlenmiş, barklanmış. Onu rahatsız etmeye lüzum yok. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Ben şahsen evladım için dilenirim, yemin ederim dilenirim. Yarın bir mezarlık olacağız. 2 metre yere gideceğiz” demişti.

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş ve Cengiz Kumartaşoğlu adında 2 tane kardeşi var.