Fenerbahçe yeni golcüsü Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye imza atmak için dün gece İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Samatta kimdir?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu.

16 maça çıktı ve 2 gol attı

Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.