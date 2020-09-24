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Emekli cerrah Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, tedavi gördüğü Ankara'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gençlik yıllarını Limasol Kıbrıs’ta geçiren Tatlıcıoğlu’nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, birçok cerrahı yetiştirdiği öğrenildi.

Sözcü'deki habere göre Tatlıcıoğlu’nun ölümü hekimler arasında üzüntü yarattı. Türk Tabipleri Birliği, “Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Erkan Tatlıcıoğlu’nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verdi.

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