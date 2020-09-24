BIST 1.101
DOLAR 7,70
EURO 8,99
ALTIN 460,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Fatih'te telefoncuların kabusu olan hırsız hep aynı yöntemi kullanıyor

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te cep telefonu satan çok sayıda işyerinden aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi kaçarak kayıplara karıştı. Polis yakalama çalışmasını sürdürürken zanlının 'Kapının önünde eşime göstereceğim' yalanıyla telefonları alıp kaçtığı öğrenildi.

Abone ol

Olay, İskender Paşa Mahallesi'nde 15 Eylül günü meydana geldi. Cep telefonu satan dükkana gelen bir kişi, eşi için telefon satın almak istediğini söyledi. Şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kapı dışında bekleyen eşine gösterip geleceğini söyledi. Şüpheli dışarı çıkar çıkmaz kaçarak kayıplara karıştı. 

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşteri gibi içeri giren kişinin cep telefonunu alıp dışarı çıkması görülüyor. 

Sıraç Bilgin kamera kayıtlarını da yanına alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Bilgin, polis merkezinde benzer şekilde cep telefonu çalınan esnaf arkadaşıyla karşılaştı. Sıraç Bilgin "Önce ikinci el telefonlara baktı. Sonra sıfır 2 bin lira değerinde telefona baktı. 'Kapının önünde eşime göstereceğim' dedi. Kapının önünde bir anda kaçtı, yakalayamadık. Kendisini pastaneci olarak tanıttı. Aynı cadde üzerinde farklı bir model telefonu da başka bir telefoncudan yine eşime göstereceğim bahanesiyle aldığını öğrendik" diye konuştu. Cep telefonu satışı yapılan birçok dükkandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yağmur Aşık'ın korkunç cinayet planı! Sevgilisiyle birlikte Emre Aşık’ı öldürmek istemiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ’nün ‘Maceracısı’ Murat Yeni’ye verilen hapis cezası belli oldu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın borç iddiası Türkiye'ye ilaç satışı durabilir
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
İstanbul’da FETÖ’den aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon
Kılıçdaroğlu'ndan flaş Kaftancıoğlu sözleri
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Silivri’de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
Onur Şan aslen nereli kaç yaşında Seda Sayan ile evlilği
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları bitti
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1375 kişiye ceza
Onur Şan kiminle evli eşi Büşra Aköz kimdir yaşı kaç?
Danilo Zanna'nın restoranı var mı Danilo Şef'in restoranı nerede?
Yorumlar