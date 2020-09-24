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Ali Babacan kapısını Selahattin Demirtaş’a açtı

Selahattin Demirtaş’ın İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e yaptığı kahvaltı teklifi, Ali Babacan’ın partisinde karşılık buldu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu “Selahattin Demirtaş’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik benzer kahvaltı teklifi Deva Partisi’ne gelse ne dersiniz” ilişkin soruya “Elbette ederiz” yanıtını verdi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ‘kahvaltı çağrısı’ yeniden gündeme geldi.  

Demirtaş’ın çağrısına Akşener’den “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” yanıtı gelmişti. 

Demirtaş'ın çağrısı Deva'da karşılık buldu

Demirtaş’ın teklifine Ali Babacan’ın lideri olduğu DEVA Partisi’nden ise olumlu yanıt geldi. 

TV5’te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sunduğu Ankara Bürosu’na konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu “Selahattin Demirtaş’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik benzer kahvaltı teklifi Deva Partisi’ne gelse ne dersiniz” ilişkin soruya şu yanıtı verdi: 

“Elbette ederiz. Türkiye’de meşru olan herkese Deva Partisi’nin kapısı açıktır. Bu konuda Selahattin Demirtaş içeride, tutuklu yargılaması sebebiyle böyle bir imkana sahip değil. Ama HDP olarak meseleyi değerlendiriyorsak, HDP ve bütün partilerle ilgili eleştirilerimiz var. Onlarında muhakkak bize yönelik eleştirileri vardır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama bu konuda ülkenin birliği ve beraberliği kapsamında derdi olmayan illegaliteye karış pozisyon alan herkese kapımız açıktır. Bu da siyaset yapmanın en asgari halidir. Başka türlü siyaset yapamazsınız ki."

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