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AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK toplantısında 'okullar açılsın' önerisinde bulundu. Kaya, Almanya ve İngiltere örneklerini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MKYK toplantısında parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınıyla ilgili kritik konular ele alındı.

Toplantıda en dikkat çeken noktalardan biri ise AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'okullar açılsın' önerisi oldu.

Yeni karar alınabilir

21 Eylül'de anaokulları ve ilkokul 1. sınıfların yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Kaya, yaptığı sunumla Almanya ve İngiltere’de okulların açık olduğunu ve çocukların virüsten az etkilendiklerini belirterek okulların açılması önerisinde bulundu.

Milliyet'te Ayşegül Kahvecioğlu imzasıyla yayımlanan habere göre 3 hafta sonra okullarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacağı ve bu rapora göre yeni bir karar alınabileceği belirtildi.

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