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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den, sigara içmek için maskesini çıkaranlarla ilgili önemli bir uyarı geldi. Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son günlerde tırmanışa geçen koronavirüsle ilgili uyarıda bulunan Özlü sigaranın virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Özlü şu ifadeleri kullandı:

Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.

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