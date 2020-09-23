Kılıçdaroğlu'ndan flaş Kaftancıoğlu sözleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sorularını cevapladı. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili parti içerisinde herhangi bir kavga olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yaşanan tartışmaların ise yapay olduğunu ileri sürdü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmaların yapay olduğunu söyledi. Parti içerisinde bir kavga olmadığını; ancak bu şekilde yansıtılmaya çalışıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu konudaki parti içi tartışmaların ise doğru olmadığını kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını cevapladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim toplantılarındaki sözleriyle başlayan "Atatürk" tartışmaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, yine medyayı suçladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun "Canan Hanım'ın arkasında mısınız?" sorusuna verdiği o cevap;

"Elbette il başkanımız, tabii destekliyoruz. CHP'de kavga yok, ortada bir şey yok. Canan Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i, Gazi Mustafa Kemal'i, Maraşal Mustafa Kemal'i sevmemesi mümkün mü? Kendi partisinin kurucusu."

Uluç Gürkan'ı bu konuda eleştiriyor musunuz?

"Kimseyi eleştirmiyorum. Herkes istediğini söyleyebilir ama bu konudaki tartışmaların tamamen yapay olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmalar işsizliği önleyecekse tartışalım! Yoksulluğu önleyecekse tartışalım! Gelecek ufku çizecekse tartışalım. Bu tartışmalar tamamen yapay tartışmalar."